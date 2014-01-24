Araştırmanın odağında Türkiye var



Türkiye ile Almanya arasında inovasyon ve araştırma konusunda kayda değer bir işbirliği bulunuyor. Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, Türkiye'nin Avrupa Birliği araştırma projeleri kapsamında, geliştirdiği projelerdeki en yakın ortağı Almanya. Bu programlar bünyesinde 337 proje geliştiren Türkiye, 26 projeyi Almanya ile birlikte hayata geçirdi. Türk Patent Enstitüsü'nün verilerine göre de, 2012 yılı sonu itibariyle Almanya Türkiye'de yaptığı bin 823 patent başvurusuyla, ülkede en çok patent geliştiren yabancı ülke konumunda. İki ülke arasındaki bu işbirliğinin 2014 yılının Alman-Türk Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı olmasıyla daha da artacağı öngörülüyor. Almanya'nın en büyük araştırma enstitülerinden biri olan ve MP3 gibi birçok dikkat çekici projeye imza atan Fraunhofer Enstitüsü'nün Ar-Ge Araştırma ve Yönetim Lideri Mehmet Kürümlüoğlu, 2014 yılının iki ülke arasındaki çalışmaları olumlu yönde etkileyeceği görüşünde.

Enstitü yöneticileri de ilgi göstermeye başladı

Bu alandaki ilişkilerin önemli aktörleri olan araştırma enstitülerinde Türkiye gündemi yavaş yavaş öne çıkıyor. Deutsche Welle Türkçe'ye açıklamada bulunan Mehmet Kürümlüoğlu, Almanya'da araştırma enstitülerinde görev yapan çalışanların Türkiye'yi yakından takip ettiğini, bunun yanında proje yönetimi konusunda söz sahibi olan yöneticilerin de 2014 yılına yönelik çalışmalar dolayısıyla Türkiye'ye yakından ilgi göstermeye başladığını belirtiyor. Kürümlüoğlu, Fraunhofer Enstitüsü'nün 2014 yılı özelinde Türkiye'ye yaklaşımını şöyle özetliyor: "Şimdiye kadar Türkiye ile 12 proje gerçekleştirdik. Bunların 5'i AB destekli projelerdi. Enstitümüz bünyesindeki 66 kurumdan 9 tanesi Türkiye ile Almanya arasındaki ortak çalışmalar içerisinde yer alıyor. 2014 yılında Türkiye'de farklı nitelikteki aktörlerle ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yıl özelinde iki ülke arasında yürütülecek olan bu araştırmalarda 4 ana başlık bulunuyor. Sırasıyla bunlar yeni materyallerin araştırılması ve geliştirilmesi, kablosuz teknolojiler, endüstri 4.0 dediğimiz yüksek teknolojili üretim konsepti ve geleceğin akıllı şehirleri."

Yıl boyunca farklı çalışmalar yapılacak

Alman-Türk Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı kapsamında Fraunhofer Enstitüsü yıl boyunca Almanya'da ve Türkiye'de farklı etkinlikler düzenleyecek. Mehmet Kürümlüoğlu enstitünün Türkiye çalışmaları takvimini şu şekilde çiziyor: "Ortak çalışmaların Türkiye'deki açılışının Haziran ayında yapılması planlanıyor. Eylül-Ekim döneminde Türkiye'deki şirketleri diğer aktörleri Almanya'ya davet edeceğiz. Sonrasında ilgilenen şirketler ve aktörlerle belirli projeler kapsamında birebir toplantılar gerçekleştirilecek. Bunların yanında Haziran 2014'te Stuttgart'ta "Ar-Ge Yönetimi" başlıklı uluslararası bir konferans düzenliyoruz. Bu konferansta özel bir oturum olarak yükselen ekonomilerde Ar-Ge yönetimi başlığı altında özel olarak Türkiye'yi konu edineceğiz."