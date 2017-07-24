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Bilim / Teknoloji

Araştırmalara göre, iPhone 8’in en büyük değişimi, hiçbir değişimi olmaması

Apple’nin bu sonbaharda, telefonun neredeyse tamamını kapsayan ekranıyla iPhone 8’i sunması bekleniyor

24 Temmuz 2017 23:21

Yapılan araştırmalara göre, iPhone 8, telefonları çok daha fazla satmasına yardımcı olabilecek OLED adlı yeni ekran teknolojisini kullanacak.

Ontrava'nın haberine göre, OLED ekranları çok koyu renkler de dahil olmak üzere net ve canlı bir görüntü sunuyor ve daha az pil tüketiyor. LED ekranlara göre gözü daha az yoruyor. Ancak bazı analistler, OLED ekranın pek çok tüketiciyi yeni sürümü almalarına ikna etmek için yeterince büyük bir fark olmadığını düşünüyorlar.

Yeni OLED ekranıyla yeniden tasarlanan iPhone’nin, sadece ekran değişikliği ile ortalama satış fiyatını tek başına arttıramayacağını öne sürüyorlar. Sadece ekran boyutunu değiştirerek ve OLED teknolojisini kullanarak yeni bir ürünü piyasaya sürmesi, Apple için yükseliş değil düşüş yaratabilir. Bazı Apple gözlemcileri, OLED iPhone’nin önceki yıllara kıyasla 1.200 dolar bir artışla piyasaya girebileceğini ileri sürdü.

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