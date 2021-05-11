Araştırma: 2000 yılından beri Fransa büyüklüğünde orman gelişti

Yapılan bir araştırmaya göre, Fransa büyüklüğünde bir orman alanı, son 20 yılda dünya genelinde doğal olarak yeniden büyüdü.

BBC'de yer alan habere göre, restore edilen ormanlar, 5,9 gigaton (Gt) karbondioksit eşdeğerini emebilme potansiyeline sahip, bu değer ABD'nin yıllık emisyonlarından daha fazla.

WWF liderliğindeki bir ekip, yenilenmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullandı.

Orman rejenerasyonu, doğal ormanlık alanın çok az müdahale ile veya hiç müdahale edilmeden restore edilmesidir. Bu, hiçbir şey yapmamaktan yerel ağaç dikmeye, çiftlik hayvanlarını çitle çevirmeye veya istilacı bitkileri kaldırmaya kadar uzanır.

WWF'den William Baldwin-Cantello, doğal orman yenilenmesinin genellikle "aktif olarak ekilen ormanlardan daha ucuz, karbon açısından daha zengin ve biyolojik çeşitlilik açısından daha iyi" olduğunu söyledi.

Baldwin-Cantello, "Ormansızlaşma hala her yıl milyonlarca hektarlık alanı etkisi altına alıyor, yenilenenden çok daha fazla." dedi.

WWF yetkisilisi, "Bir iklim çözümü olarak ormanların potansiyelini gerçekleştirmek için, iklim dağıtım planlarında yenilenme adına desteğe ihtiyacımız var. Ormansızlaşmanın itici güçleriyle mücadele etmeliyiz; bu, Birleşik Krallık'ta gıdamızın deniz aşırı ormansızlaşmaya neden olmasını önlemek için güçlü iç yasalar anlamına geliyor." diye ekledi.

Araştırmaya göre Brezilya'daki Atlantik Ormanı, 2000 yılından bu yana yaklaşık olarak Hollanda büyüklüğünde bir alan ile gelecek için umut vaadediyor. Moğolistan'ın kuzey ormanlarında, son 20 yılda 1,2 milyon hektar orman yenilenirken, diğer yenilenme noktaları arasında Orta Afrika ve Kanada'nın kuzey ormanları da yer alıyor.

Ancak araştırmacılar, dünyanın dört bir yanındaki ormanların "önemli tehditlerle" karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundular.

Bilim insanları, karbon emisyonlarını azaltmada etkili olmaları için doğru ağaçların doğru yere dikilmesi gerektiğini söylüyor.