Araştırmacılar, Game of Thrones’un popülerliğinin sırrını açıkladı

Bilim dünyasından haberleriyle bilinen web sitesi Science Alert, ABD’li araştırmacıların Game of Thrones dizisinin dünya genelindeki hayranlarının diziyi niçin bu kadar çok sevdiklerini öğrendiklerini aktardı.

Sputnik'in haberine göre, bilim insanları sıra dışı bir deney yaparak, diziyi seyreden hayranların kollarına, kalp ritmini kaydeden Apple Watch saatleri taktırdı ve böylelikle hangi sahnelerin izleyenleri en çok heyecanlandırdığını öğrenmiş oldu.

Game of Thrones dizisinin bu kadar popüler olmasının nedeninin, kahramanların arasındaki diyaloglar olduğu anlaşıldı.

Böylelikle uzmanlar, dizideki şiddet ve erotizm içerikli sahnelerin milyonları ekran başına çektiği konusundaki söylentiyi de çürütmüş oldu.