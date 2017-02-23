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Yaşam

Araştırmacılar, aktif yanardağın içine düştü!

Nikaragua'da bir volkanolog ve rehber, aktif yanardağa düştü

23 Şubat 2017 21:32

Nikaragua'da aktif yanardağa düşen bir volkanolog ve rehber, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.

60 yaşındaki Arjantinli volkanolog Rodolfo Alvarez ve Nikaragualı rehber Adriac Valladares, bağlı oldukları ipin kopmasıyla birlikte Masaya Yanardağı kraterine düştü.

Kraterdeki yüksek sıcaklık nedeniyle dehidratasyona maruz kalan ikilinin sağlık durumlarının, stabil olduğu bildirildi.

Managua'nın 12 mil güneyinde yer alan Masaya Volkanı, bir lav gölü barındırıyor ve en son 1772 yılında patladı.

2001'de ise içindeki kraterlerden biri patlayan volkanik dağda, patlama nedeniyle 500 metre çevreye dek kayalar fırlamış ve bölgeyi ziyaret eden bir kişi yaralanmıştı. 

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