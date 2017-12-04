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Dünya

Araştırmacı gazetecinin suikast davasında 10 kişi tutuklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Malta polisi gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın aracına yerleştirilip patlatılan bombayla öldürülmesinden iki ay sonra on kişiyi cinayet şüphesiyle göz altına aldı

04 Aralık 2017 20:38

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Malta polisi gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın aracına yerleştirilip patlatılan bombayla öldürülmesinden iki ay sonra on kişiyi cinayet şüphesiyle göz altına aldı.
Malta Başbakanı Joseph Muscat yaptığı açıklamada Malta polisinin gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın cinayet davasında on şüpheliyi tutukladığını söyledi.  Güvenlik güçlerinin şüphelileri sorgulamak için 48 saati var.
Başbakan “Bu barbarca eylemi ilk duyduğumda söylediğim gibi, altına bakılmamış taş bırakmayacağız. Bunu yapmaya her zamankinden daha kararlıyım” dedi. 
Kendi özel bloğunda Panama Belgeleri de dahil, üst düzey politikacıların yolsuzluğa karışmasıyla ilgili davaları takip eden 53 yaşındaki araştırmacı gazeteci Caruana Galizia 16 Ekim’de aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.
Galizia’nın suikasti ülkede binlerce kişinin katıldığı gösterilere neden olmuş, bu gösterilerde insanlar “Mafya Devleti” diyerek yönetime tepki göstermişti.

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