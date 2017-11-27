Araştırma: Zaman geçtikçe insanların kişilikleri değişiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) - İngiltere\'de yapılan bir araştırmaya göre, insanların fiziksel görünüşünün yanında kişiliği de sürekli olarak değişiyor.

Amerikan Psikoloji Birliği tarafından basılan Psychology and Aging dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçları, insanların yaşlandıkça fiziksel görünümlerinin yanında kişiliklerinde de değişimlere uğradığını gösteriyor.

İskoçya\'da 1950 yılında 14 yaşındaki 1.208 kişinin katılımıyla başlayan deney kapsamında katılımcıların öğretmenleri özgüven, sabır, ruh halinin istikrarı, dürüstlük, özgünlük ve öğrenme isteği başlıkları altında, katılımcı gençlerin kişiliklerini derecelendirdikleri bir anket doldurdu. 63 yıl sonra, katılımcı öğrencilerin 635\'inin yerini tespit eden araştırmacılar, katılımcıların 174\'ünü deneye tekrar katılmak için ikna etti. Bu kez, 63 yıl önceki anketin aynısını 77 yaşındaki katılımcıların kendileri ve yakın bir tanıdıkları doldurdu.

Anketlerin doldurulmasıyla sonuçlarına ulaşılan araştırma raporunda, \"Araştırmadaki oranlar, kullanılan altı karakteristikte ve bu karakteristiklerin altında yatan ana bileşim olan güvenilirlikte kayda değer bir istikrar göstermedi. 63 yıl kadar uzun bir zaman aralığında bile kişilik istikrarı bulabileceğimiz varsaymıştık fakat hipotezimizi doğrulayamadık\" denildi.

Daha önce yapılan kişilik araştırmalarında gençlikten orta yaşa veya orta yaştan yaşlılığa kadar olan zaman periyodları incelenmiş ve belirli bir istikrar gözlemlenmişti. Araştırmacılar, daha uzun bir zaman periyodunda yapılan bu araştırma sonuçlarında, zaman aralığı arttıkça, insanların kişilik değişimlerine uğradığı kanısına vardı.