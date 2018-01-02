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Dünya

Araştırma: Yoga menopoz belirtilerini azaltabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Yeni bir araştırmanın sonuçları, yoganın menopoz belirtilerini azaltmadaki "en etkili yolllardan biri" olduğunu gösterdi

02 Ocak 2018 15:29

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Yeni bir araştırmanın sonuçları, yoganın menopoz belirtilerini azaltmadaki \"en etkili yolllardan biri\" olduğunu gösterdi.
Dünya genelinde çeşitli kliniklerden alınan verilerle gerçekleştirilen yeni bir araştırma anksiyete, gece terlemeleri ve ani ateş basması başta olmak üzere yoganın menopoz belirtilerini azalttığını ortaya koydu.
ABD\'den dört, Hindistan\'dan üç, Brezilya ve Çin\'den iki ve Güney Kore ve Almanya\'daki birer klinikten toplam 1,306 kadının katılımıyla gerçekleştirilen araştırma kapsamında, katılımcıların bir bölümünden yoga yapmaları, bir bölümünden sağlık eğitimi almaları ve diğerlerinden de menopoz belirtileri hakkında hiçbir şey yapmamaları istendi.
Araştırma sonucunda, yoga yapan katılımcıların menopoz belirtilerinde kayda değer bir düşüş gözlemlendiğini belirten araştırma lideri Holger Cramer, \"Daha önce aynı konuda gerçekleştirilen araştırmalarda yoganın depresyon, ruh hali değişimleri ve uyku problemleri gibi menopozun psikolojik belirtilerinde yararlı olabileceği söylenmişti. Elde edilen yeni veriler ani ateş basması, gece terlemesi ve yorgunluk gibi fiziksel belirtilerin de yogayla azaltabileceğini ortaya koydu. Bu araştırma sonucu, menopoz belirtilerinde sıkıntı yaşayan bütün kadınlara yoganın yardımcı olabileceğini gösteriyor\" dedi. (Fotoğralfı)

 

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