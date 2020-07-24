Araştırma: Yeni Zelanda'nın Koronavirüs başarısının arkasında yetkililere güven yatıyor

Yeni Zelanda'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla başa çıkmadaki başarısı araştırıldı. Araştırmacılar uygulanan önlemlerin, otoriteye güvenle neredeyse yüzde 100 oranında bağlantılı olduğunu belirledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Massey Üniversitesi'nden araştırmacılar yaklaşık 1000 kişiye sorduğu sorularda insanların Koronavirüs salgını süresince hükûmete ve sağlık uzmanlarına güvendiğini ortaya çıkardı.

Yetkililerin Koronavirüs'te ciddi önlemler alırken basit, açık sağlık mesajlarını kibarlık ve empatiyle verdiği belirtildi. Araştırmacılar Yeni Zelandalıların hastalık hakkında çok fazla bilgisi olduğunu fark etti. Katılımcıların 10'da 9'i sık el yıkama alışkanlığı geliştirdiğini, 10'da 9'u da sosyal mesafe uyguladığını söyledi.

Yeni Zelanda'da toplam 1500 vaka tespit edildi, 22 kişi hayatını kaybetti.