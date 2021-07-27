Araştırma: Yeni Zelanda'da pandeminin ilk yılında, 18 bin çocuk yoksulluğa itildi

Yeni bir araştırmaya göre, çocuk refahı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ana endişelerinden biri olmasına rağmen, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ilk yılında 18 bin çocuk yoksulluğa itildi.

Yoksulluğu ortadan kaldırmaya odaklanan grup Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubu, pandemi sırasında politikalarını oluştururken artan yoksulluk, eşitsizlik, evsizlik ve gıda güvensizliğini hükümetin ihmallerine bağladı.

Rapor, 2020 yılının mart ayındaki karantina sırasında, gıda yardımlarına talebin Covid-19 öncesi seviyelerin iki katı arttığını gösteriyor.

Son yıllarda çocuk yoksulluğuna karşı mevcut hükümetten daha fazlasını yapmış bir hükümet bulmanın zor olduğunu belirten Ardern, “Pandemiden yoksulluk yaşayan çocukların yoğun bir şekilde etkileneceğini biliyorduk. Bu yüzden haftalık yardımlara 25 dolar takviye yaptık" dedi.

Ardern, hükümetin aileleri Covid-19'un en kötü etkilerinden korumak için gösterdiği çabalardan "gerçekten gurur duyduğunu" söyledi.

Rapor yazarı Janet McAllister, "Çocuk yoksulluğundaki yaklaşık yüzde 10'luk bu artış, mülk sahiplerinin servetlerini daha hızlı arttığı bir zamana geliyor" dedi.