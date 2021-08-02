Araştırma: Yavru deniz kaplumbağaları, yüksek miktarlarda plastiğe maruz kalıyor

Yeni bir araştırmada, yavru deniz kaplumbağalarının büyük miktarlarda plastik yuttuğu ve okyanus kirliliğinin, bir zamanlar gelişimleri için ideal olan yaşam alanlarını riske dönüştürdüğü belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre, plastiğin vahşi yaşam üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar, deniz hayvanlarının plastik malzemeleri yuttuktan sonra öldüğünü ortaya çıkardı. Kaplumbağalar da dahil olmak üzere 80 farklı türdeki hayvanın, plastik yutarak öldüğü bulundu.

"Okyanuslardaki plastik, deniz kaplumbağalarını evrimsel bir riske atıyor"

Yavru deniz kaplumbağaları üzerinde çalışan araştırmacılar, okyanuslardaki plastiğin, bir zamanlar canlıların gelişmesine yardımcı olan evrimsel adaptasyonlarla birlikte, onları riske attığını ifade etti.

Frontiers in Marine Science dergisinde yazan araştırmacılar, beş türden 121 deniz kaplumbağasında plastik varlığını inceledi. Şahin gagalı kaplumbağalar hariç, tüm türlerin gastrointestinal kanallarında plastik parçalar bulundu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) bilim direktörü Mark Wright, yedi deniz kaplumbağası türünden altısının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve karşılaştıkları tehlikelerden bir diğerinin de plastik kirliliği olduğunu belirterek "Nispeten az sayıda yavru deniz kaplumbağası ilk yıllarında hayatta kalıyor, bu nedenle bu olağanüstü türlerin uzun vadede hayatta kalmasını sağlamak için tehditleri azaltmamız şart" dedi.