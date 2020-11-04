Araştırma: Van Gogh, alkolü bırakmak zorunda kaldığında deliryum yaşadı

Ressam Vincent van Gogh'un intiharından önceki yıllarında akıl sağlığının durumu üzerine yapılan öncü bir araştırma, sanatçının uzun süre bağımlı olduğu alkolü bırakması ve hastaneye yatırılmasından sonra büyük halüsinasyonlar gördüğü, deliryum yaşadığını ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, yaşamına son veren ressam Vincent Van Gogh'un psikiyatrik durumunun incelendiği araştırma Uluslararası Bipolar Bozukluklar Dergisi'nde yayımlandı. Araştırmada, Van Gogh'un 1886 ile yaşamına son verdiği 1890 yılları arasında ciddi bir şarap ve absinthe bağımlılığı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü sanatçının gençliğinden bipolar bozukluğu olduğuna dair belirtiler olduğu, bu belirtilerin alkol, kötü beslenme gibi nedenlerle ileriye gittiği tespit edildi. Araştırmada alkol, kötü beslenme ve psikolojik gerilimlerin Van Gogh'un kendi kulağını kestiği krize kadar ilerlediği hatırlatıldı.

Kulağını kestikten sonra hayatına son verdiği 1890'a kadar üç kere hastaneye yatırılan Van Gogh'un hastanede olduğu dönemde 'dayanılmaz halüsinasyonlar gördüğü öğrenildi. Van Gogh yaşadığı bu krizleri "ruhsal ya da sinirsel ateş ya da delilik. Nasıl isimlendireceğimi bilmiyorum" ifadeleriyle anlatmıştı.

Deliryum nedir? Deliryum, kişinin ani bir kafa karışıklığı yaşadığı nörolojik (sinir sistemi) bir bozukluktur. Deliryum hastaları, duvarlarda yürüyen karıncalar görmek gibi halüsinasyonlar ya da başkalarının onları sebepsiz yere götürmeye çalıştıklarına inanmak gibi delüzyonlar deneyimleyebilir. (Kaynak: Bilimfili)

Araştırmacılar, sanatçının yaşadığı bu süreçlerin uzun zaman bağımlı olduğu alkolü bırakmak zorunda kalmasından kaynaklandığını tespit etti. Araştırmada "Ciddi oranda alkol kullanan ve kötü beslenen kişiler, beyin fonksiyonlarında bozulmalar yaşarlar. Daha sonra bu tüketimin ani bir şekilde durdurulması, deliryuma neden olabilir" ifadeleri yer aldı.

"İrade, direnç ve azim dolu bir adam"

37 yaşında hayatına son veren sanatçının mesleğindeki en verimli yılların ölmeden önceki son 3 yıl olduğu belirtiliyor. Van Gogh bu 3 yılda, 30'dan fazla otoportre yaptı.

Tarihin en büyük ressamlarından biri olan Vincent Van Gogh hakkında yapılan araştırma şu ifadelerle bitti: "Hastalıklarına neden olan bütün problemlerin ötesinde, Van Gogh'un sadece ilham verici, harika bir ressam olmadığını, aynı zamanda inanılmaz bir irade, direnç ve azme sahip, zeki bir adam olduğunu hatırlatmak isteriz"