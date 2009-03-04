‘Araştırma üniversiteleri’ geliyor

YÖK, Ortadoğu Teknik, Hacettepe, Boğaziçi, İstanbul, İstanbul Teknik, Galatasaray ve diğer bazı üniversitelerin ''araştırma üniversitelerine'' dönüştürülmesini planlıyor.



YÖK, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından hazırlanan ve üniversitelerdeki öğretim elemanları ile lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tümünün bilimsel yayınları kişi başına kullanma oranlarını gösteren istatistikleri yayınladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Bu istatistikler bir üniversitenin araştırmayla ne kadar ilgilendiğini gösteriyor. Yakında üniversiteleri, araştırma üniversiteleri ve eğitim-öğretim yapan üniversiteler diye ayıracağız. Bunun için baz alınacak kriterlerden biri de bu istatistikler olacak'' dedi.



Bilimsel yayın sayısına göre belirlendi



TÜBİTAK ULAKBİM'in hazırladığı istatistiklere göre, Türkiye'de bilimsel yayın sayısı için temel kabul edilen ve Science Citation Index, Social Sciences Citation Index ile Arts& Humanites Citation Index'i kapsayan Web of Science (WoS) isimli veri tabanını kişi başına en fazla kullanan yükseköğretim kurumları sırasıyla GATA, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi olarak belirlendi.



Bazı üniversitelerin ''lisans kontenjanlarının azaltılması'' talebini lisansüstü kontenjanlarını artırmaları koşuluyla kabul ettiklerini söyleyen YÖK Başkanı Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



‘Araştırma üniversiteleri olsun ve öğretim üyesi yetiştirsinler’



''Üniversitelerin kontenjanlarını belirlerken, bazı üniversitelerin kontenjanlarını lisans programlarında çok az artırdık. Mesela ODTÜ, Hacettepe, Galatasaray, İstanbul, İstanbul Teknik ve Boğaziçi üniversiteleri (bizim lisans kontenjanlarımızı çok artırmayın ama lisansüstü kontenjanlarımızı artırın) diye rica ettiler. Biz de dedik ki 'lisansüstü kontenjanını iki misli artırırsan lisans kontenjanını az artırırız.' Bu üniversiteleri ilerde araştırma üniversitelerine dönüşmesini, öğretim üyesi yetiştirecek üniversiteler olmasını istiyoruz. Araştırma üniversiteleri olsun ve öğretim üyesi yetiştirsinler.''



Özcan, veri tabanlarının kullanımıyla ilgili istatistiklerin, üniversitelerin kütüphaneleri kullanım oranları konusunda da yapılacağını belirterek, ''Bu da araştırma üniversitelerini belirleyecek parametrelerden bir tanesi olacak'' diye konuştu.





