Araştırma: Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin verilerine göre Türkiye genelindeki üniversite mezunlarının yüzde 42'si mezun olduktan sonra iş bulamadı. 6 ay içerisinde iş bulanların oranı yüzde 29 olurken, 6-12 ay arasında iş bulanların oranı yüzde 10. Mezun olmadan önce iş bulanların oranı ise yüzde 14.

Cumhuriyet'in haberine göre, üniversite sınav sonuçlarının açıklamasının ardından, adayların tercih dönemi öncesinde, üniversite mezunlarının iş bulmaları oranlarına ilişkin bir araştırma yayımlandı. Buna göre, Türkiye genelinde üniversite mezunlarının yüzde 42'si mezuniyetinin ardından iş bulamadığı belirtildi. Yüzde 31'i de iş bulduklarında asgari ücretle işe başlatılıyor. Türkiye'nin en başarılısı olarak gösterilen üniversitesinden mezun olanların da ülke genelindeki durumun aynısı olduğu belirtildi.