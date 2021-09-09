Araştırma: Umumi tuvaletlerde Covid bulaşma riski düşük

Avustralya'da yapılan bir araştırma, hijyen kurallarına uyulduğunda umumi tuvaletlerde Covid-19 bulaşma riskinin düşük olduğunu gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Science of Total Environment isimli dergide yayımlanan çalışma için 2000 ve 2020 arasında 13 ülkeden 38 araştırma incelendi. Avustralya National University'den Profesör Sotiris Vardoulakis öncülüğünde yapılan incelemelerde umumi tuvaletlerde Covid-19 gibi patojenlerin bulaş riskini artırdığına dair bir bulgu görülmedi.

Araştırmacılar, sifon ve el kurutma araçları üzerinden aerosolizasyon riski olabileceğini ancak hijyen kurallarına uyulduğu sürece bunun büyük bir risk olmadığını söyledi.

Profesör Vardoulaikis "İnsanların pandemide umumi tuvaletleri kullanmak konusunda endişeleri olduğunu görüyoruz. Ancak burada geçirdiğiniz zamanı uzatmaz, ellerinizi yıkar ve cep telefonu gibi eşyalarınızı içeride kullanmazsanız umumi tuvaletler düşük bir risk oluşturuyor" dedi.