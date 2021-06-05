Araştırma: Twitter'ın Türkiye'deki trend başlıklarının yarısı sahte

Twitter'ın trend konularına ilişkin yapılan bir araştırma, Türkiye'deki trend konularının yarısının algoritmadaki güvenlik açığı sayesinde sahte hesaplar tarafından oluşturulduğunu ortaya koydu.

Euronews'in aktardığına göre; 'Twitter Trending Topics' için kullanılan algoritmadaki açık EPFL'in (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) bilgisayar laboratuvarlarında yapılan araştırmalar sırasında bulundu. Buna göre algoritma silinmiş mesajları hesaba katmıyor.

Otomatik sahte hesaplar (BOT) bu şekilde aynı başlığı kullanarak çok sayıda ileti atıyor ve bu mesajları hızlı şekilde siliyor. Tweetlerin silinmiş olması ise konuya ilişkin paylaşılmış olan mesaj sayısını etkilemiyor.

Bunun için sadece sahte hesaplar değil, gerçek kişilere ait hacklenmiş hesaplar da kullanılıyor ve atılan tweetler hemen silinmiş olduğu için kullanıcı kötü niyetli bu aktiviteyi fark etmiyor bile.

Araştırma ekibinden Tuğrulcan Elmas, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı

"Türkiye'deki yerel trendlerin yüzde 47'sinin ve küresel trendlerin yüzde 20'sinin sahte olduğunu ve botlar tarafından sıfırdan oluşturulmuş olduğunu tespit ettik. Haziran 2015 ile Eylül 2019 arasında, tek bir raporda bildirilen en büyük bot veri seti olan 108 bin bot hesabı ortaya çıkardık. Araştırmamız, Twitter Trendlerinin bu ölçekte maniple edildiğini ortaya çıkaran ilk araştırma oldu."

Keşfedilen sahte trendler arasında kimlik avı uygulamaları, kumar promosyonları, dezenformasyon kampanyaları, siyasi sloganlar, belli kesimlere karşı nefret söylemi ve hatta evlilik teklifleri yer alıyor.

Twitter algoritmadaki açığın farkında ancak adım atmıyor

Araştırmacılar, Trends algoritmasındaki güvenlik açığını kabul eden Twitter şirketi ile iki kez iletişime geçti. İlk iletişim sonrası Twitter herhangi bir değişiklik yapmamış ve ikinci kez iletişim kurulduğunda ise araştırmacıların e-postalarına yanıt verilmemiş.