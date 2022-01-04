Araştırma: Türkiye'nin yüzde 57'si geçinemiyor; tasarruf yapabilenlerin oranı yüzde 5,4

Sputnik News Türkçe yazarı Burcu Okutan, "Türkiye Eğilimleri" araştırmasının 2021 yılı sonuçlarını aktardı. Okutan, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından yürütülen araştırmanın, 26 ilde yaşayan 1000 kişiyle yapıldığını belirtti.

Söz konusu araştırmanın sonuçları geçen yılki sonuçlarla karşılaştırıldığında ‘kendim ve ailemi geçindiremiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 51.1’den yüzde 57.2’ye çıktı. ‘Ekonomik oranda daha kötü durumdayım’ diyenler ise yüzde 55.4’e yükselmiş, borçlarının durumundan endişe duyanların oranı da yüzde 45.8’ düşmüş durumda. Tasarruf yapabilenlerin oranı ise yüzde 5,4 oranında.

Katılımcıların yüzde 22.7’si ‘Türkiye’nin şu anki en önemli sorunu nedir’ sorusuna ‘ekonomide yaşananlar’ cevabını verirken, yüzde 17.9 ‘mülteciler’ şeklinde yanıtladı. Geçen yıl ilk sırada yer alan ‘koronavirüs salgını’ ise yüzde 15.8’e geriledi.

Okutan yazısının devamında araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Türkiye ekonomisi açısından en önemli görülen sorun yüzde 85.6 oranında faizlerin yüksekliği

" 'Türkiye’de yakın dönemde yaşanan ekonomik zorlukların temel nedenleri nedir’ sorusuna ise yüzde 20.7 ‘faizlerin yüksek olması’, yüzde 14.8 ‘yüksek dış borçlanma’ ve yüzde 14.4 ise ‘göçmen ve mülteciler’ cevabını verdi.

Türkiye ekonomisi açısından önemli görülen konular arasında ise yüzde 85.6 ile faizlerin yüksekliği, yüzde 84.7’yle enflasyonun yüksekliği, yüzde 82.3 ile gıda ürünleri fiyatlarında artış, yüzde 81.9’la Türk lirasının değer kaybetmesi, yüzde 80.4 ile kira ve ev fiyatlarında artışlar, yüzde 79.6’yla işsizlik, yüzde 79.3’le vergi oranlarının yüksekliği, yüzde 79.1 ile dış politikada yaşanan sıkıntılar, yüzde 78.9’la dış borçların yüksekliği ve yüzde 78.7 ile gelir dağılımındaki eşitsizlik gibi unsurlar dikkat çekiyor.