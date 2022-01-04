Araştırma: Türkiye'nin yüzde 57'si geçinemiyor; tasarruf yapabilenlerin oranı yüzde 5,4

" 'Türkiye’de yakın dönemde yaşanan ekonomik zorlukların temel nedenleri nedir’ sorusuna ise yüzde 20.7 ‘faizlerin yüksek olması’, yüzde 14.8 ‘yüksek dış borçlanma’ ve yüzde 14.4 ise ‘göçmen ve mülteciler’ cevabını verdi.
Türkiye ekonomisi açısından önemli görülen konular arasında ise yüzde 85.6 ile faizlerin yüksekliği, yüzde 84.7’yle enflasyonun yüksekliği, yüzde 82.3 ile gıda ürünleri fiyatlarında artış, yüzde 81.9’la Türk lirasının değer kaybetmesi, yüzde 80.4 ile kira ve ev fiyatlarında artışlar, yüzde 79.6’yla işsizlik, yüzde 79.3’le vergi oranlarının yüksekliği, yüzde 79.1 ile dış politikada yaşanan sıkıntılar, yüzde 78.9’la dış borçların yüksekliği ve yüzde 78.7 ile gelir dağılımındaki eşitsizlik gibi unsurlar dikkat çekiyor.
Çalışmanın sonuçlarına göre, sadece yüzde 5.4 aylık ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tasarruf yapma imkanına sahip. Tasarruf yöntemi ise yüzde 54.6 ile altın, yüzde 38 ile ise döviz olarak öne çıkıyor."
Türkiye’nin yarısından fazlası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tercih ediyor
Ülkenin yönetim tarzı olarak katılımcıların yüzde 55.7’si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih ederken, yüzde 44.3’ü Parlamenter Sistem’i benimsediğini belirtiyor.
Yüzde 64.5 erken seçimi desteklemiyor
Katılımcılar ‘Haziran 2023’te yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin öne alınmasına gerek var mıdır’ sorusuna yüzde 64.5 oranında ‘hayır’ yanıtını verdi. Erken seçimin yapılmasını gerekli görüp ‘evet’ diyenler ise yüzde 16.9 oranında. Yüzde 18.6 da fikrinin olmadığını belirtti. ‘Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusuna ise katılımcılar sırasıyla yüzde 35.9 ile AK Parti, yüzde 24.6 ile CHP, yüzde 9.7 ile MHP, yüzde 9.4 ile İYİ Parti ve yüzde 9 ile HDP yanıtını verirken oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 5.3’te, kararsızların oranı ise yüzde 3.6’da kalıyor."