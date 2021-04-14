Araştırma: Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin Covid-19’a karşı bağışıklık kazandığı öngörülüyor

Koronavirüs mücadelesiyle geçen bir yılın ardından ECONiX Araştırma’nın yayınladığı “Covid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi” raporuna göre uzmanlar, Türkiye’de nüfusun yüzde 33,78’inin bağışıklık kazandığını öngörüyor.

Bir yılı aşkın süredir pandemi ile mücadele devam ederken, ECONiX Araştırma “Covid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi” başlıklı bir rapor yayınladı. Rapora göre dünyada 110 milyondan fazla insanın yakalandığı koronavirüsten kaynaklı ölümler 2,5 milyonu aştı. Dünya genelinde yüzde 2,22 olan vaka-ölüm oranı Türkiye’de yüzde 1,06 olarak kaydedildi. 12 Nisan itibarıyla Türkiye nüfusunun aşılanma oranı yüzde 9 olurken, uzmanlar hastalık geçirme ya da aşı yoluyla her 3 kişiden birinin bağışıklık kazandığını öngörüyor. Rapora göre Türkiye, son bir yılda Covid-19 hastaları için 10,6 milyar lira harcadı.

Aşılama oranı

1 Mart itibarıyla dünya genelinde aşılama oranının yüzde 3,39 olduğu kaydedilen raporda, kıta bazında en yüksek aşılama oranı yüzde 13,82’yle Kuzey Amerika’da görülürken, Avrupa yüzde 8,61’le ikinci sırada yer aldı. Diğer kıtalardaki (Güney Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya) aşılama oranları ise yüzde 5’in altında kaldı. Türkiye ise 12 Nisan itibarıyla yüzde 9’la Sırbistan ve İngiltere’den sonra Avrupa’nın en yüksek aşılama oranına sahip üçüncü ülkesi oldu.

“NÜFUSUN YÜZDE 33,78’İNİN BAĞIŞIKLIK KAZANDIĞI SÖYLENEBİLİR”

Araştırma ekibine liderlik eden Güvenç Koçkaya, yayınladıkları rapordan hareketle Türkiye’nin vaka tablosuna yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Koçkaya, “Ne yazık ki dünya genelinde vaka ve ölümlerin arttığını görüyoruz. Bu oranların en yüksek seyrettiği dönem Ocak 2021 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ise günlük ölüm oranlarının en yüksek seyri 2020’nin Mayıs ayında gözlemlendi, Ekim 2020 ayından itibaren de düşüş yaşandı. Günlük ölüm oranlarının 2021 yılı itibarıyla dengede gittiği görülse de şu anda da belirli bir artış söz konusu. Öte yandan Türkiye’de görülen ölüm oranının dünya genelinde görülen ölüm oranının yarısı kadar olduğunu saptadık. Muhtemel Covid-19 vakalarına baktığımızda ise şu anki resmi vaka sayısının teşhis edilmeyen olası Covid-19 hastalarının yüzde 13,53’ü olduğunu öngörüyoruz. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 33,78’inin vakaların şiddeti değişse de hastalık geçirme ve aşılama ile bağışıklık kazandığı söylenebilir” dedi. (DHA)