T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Araştırma: Türkiye'de dijital oyun harcamaları pandemi döneminde yüzde 48 arttı

En fazla tercih edilen oyun bulmaca

27 Ekim 2021 17:20

Türkiye'de Covid-19 pandemisi dönemiyle oyun oynama zamanı yüzde 69, harcamalar da yüzde 48 arttı. En fazla tercih edilen dijital oyun bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde.
 
Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları araştırması 24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirildi.
 
Sputnik'in haberine göre, katılımcıların yüzde 35’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın yüzde 69, oyunlara yapılan harcamaların ise yüzde 48 arttığı belirlendi.
 
Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynarken, yüzde 53’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar.
 
Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.
bilgisayaroyunuvideointernetkonsoltabletakıllıtelefon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24