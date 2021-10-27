Araştırma: Türkiye'de dijital oyun harcamaları pandemi döneminde yüzde 48 arttı

Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları araştırması 24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirildi.
Sputnik'in haberine göre, katılımcıların yüzde 35’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın yüzde 69, oyunlara yapılan harcamaların ise yüzde 48 arttığı belirlendi.
Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynarken, yüzde 53’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar.
Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.