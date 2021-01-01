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Koronavirüs

Araştırma: Türkiye'de "aşı yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 51,5'te kaldı

01 Ocak 2021 20:59

MetroPOLL Araştırma'nın son anketine göre "Koronavirüs aşısı geldiğinizde yaptıracak mısınız" sorusuna katılımcılardan sadece yüzde 51,5'i "Evet" yanıtını verdi. "Hayır yaptırmayacağım" yanıtını verenlerin sayısı yüzde 48,5 oranında hesaplandı. 

AKP'li seçmenden "Evet yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 59,1 olurken; CHP seçmeninden aşı yaptıracakların oranı yüzde 37,2'de kaldı. İyi Parti seçmeninin yüzde 56,6'ı aşı yaptıracağını söyledi. MHP'den "aşı yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 57,6 iken; HDP seçmeninin yüzde 55,1'i "aşı yaptıracağım" yanıtını verdi. 

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