Araştırma: Süper zenginler iklime daha çok zarar veriyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yaptığı bir araştırmaya göre dünya genelindeki en zenginler geriye kalan kesimden kat be kat daha fazla iklime zarar veren sera gazı emisyonuna yol açıyor.Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın iklim değişikliğine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçları Glasgow'da süren BM İklim Değişikliği Zirvesi COP26'da açıklandı. Araştırmada Avrupa Çevre Politikası Enstitüsü (IAAP) ile Stockholm'deki Çevre Enstitüsü'nün (SEI) yaptığı araştırmalardan yararlanıldı. Araştırmaya göre dünyanın çok yoksul nüfusunun yarısında kişi başına düşen sera gazı emisyonu, 2030'da küresel ısınma için hedeflenen 1,5 derecelik sınırın oldukça altında olacak. Dünya nüfusunun zengin yüzde 10'luk kesiminde kişi başına üretilen sera gazı emisyonunun 2030'da dokuz kat, en zengin yüzde 1'lik dilimde ise 30 kat fazla olacağı tahmin ediliyor. En zenginler sera gazlarının yüzde 16'sından sorumlu olacak Oxfam'ın tahminlerine göredünyanın en zenginlerinin oluşturduğu yüzde 1'lik dilim 2030 yılına kadan küresel gaz emisyonunun yüzde 16'sından sorumlu olacak. İklim uzmanı Nafkote Dabi yaptığı açıklamada bu durumu eleştirerek, "Küçük elit bir kesim iklimimizi yok etmeleri için verilen açık biletin tadını çıkarıyor" dedi. Uzman halihazırda ölümcül fırtınalar ve açlıkla yüz yüze olan milyonlarca insan için gelişmelerin felaket sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı. Dabi, uzaya tek bir uçuş gerçekleştiren bir milyarderin aşırı yoksul bir ülkede yaşayan bir insanın bütün hayatı boyunca yol açacağı emisyondan daha fazla sera gazı emisyonuna neden olduğunu söyledi. Araştırmada ayın zamanda sera gazı emisyonlarının coğrafi dağılımına bakıldığında, emisyonların temelde geleneksel sanayileşmiş ülkelerinden kaynaklanmadığı görülüyor. En zengin yüzde 1'lik dilime dahil insanların neredeyse dörtte biri (yüzde 23) Çin'de, onda biri ise (yüzde 11) Hindistan'da yaşıyor. Oxfam'ın yararlandığı IEEP'in araştırmasında görev yapan Tim Gore'a göre hükümetler önlemlerini aşırı zenginlere yöneltmeli: "Buna hem karbondioksit üreten özel jetler ve özel uzay aracı gibi lüks ürünlerin, hem de fosil yakıt sanayinde hisse senedi alınması gibi iklime zarar veren yatırımların sınırlandırılması dahil." von der Leyen'un uçuşuna eleştiri: Ekolojik günah AB Komiyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in perşembe günü Viyana'dan Bratislava'ya yaptığı 20 dakikalık uçuş eleştirilere neden oldu. Avrupa Vergi Ödeyenler Birliği Genel Sekreteri Michael Jaeger Bild gazetesine yaptığı açıklamada, bu uçuşu "ekolojik bir günah" diye nitelendirdi. Oxfam'ın araştırması, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde kararlaştırılan, ülkelerin ulusal iklim koruma katkılarının farklı gelir gruplarından tüketicilerdeki kişi başına emisyon hacmi çerçevesinde, Eylül 2021'e kadar sonuçlarının analiz edilmesine dayanıyor. Araştırmada baz alınan bir başka araştırma ise BM Çevre Programı UNEP'in Gap 2021 raporu. Rapora göre 2030 yılına kadar kişi başına karbondioksit oranı 2,3 ton azaltılmak zorunda. Araştırmada yapılan hesaplamalarda 2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 1'ine tekabül eden yüzde 1'lik en zenginler dilimine girilebilmesi için yıllık kazancın 172 bin üzeri olması gerektiği belirtildi. Yüzde 10'luk zengin dilime dahil olunması içinse 55 bin dolardan fazla gelire sahip olunması şartı arandı. dpa / HT,JD © Deutsche Welle Türkçe