Araştırma: Spor uygulamalarının 10'da dokuzu kullanıcı verilerini topluyor ya da takip ediyor

Yapılan bir küresel araştırma, 10 sağlık uygulamasından dokuzunun kullanıcı verilerini topladığı ve takip ettiğini gösterdi.

British Medial Journal dergisinde yer alan araştırma, Google Play Store'de bulunan adım ve kalori sayacı gibi sağlık verilerini toplayan, sağlık durumunu kontrol eden, menstrüasyon izleyen 20 binden fazla mobil sağlık uygulaması üzerine inceleme yaptı.

Macquaire Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nden eğitimci Muhammad Ikram, uygulamaların yüzde 88'inin kullanıcı aktivitelerini takip etmek için çerezler kullandığını, bazılarının başka platformlar arası takip sağladığını söyledi. Ikram, uygulamalarının yüzde 28'inin Google Play'da hangi verilerin toplandığına ilişkin gizlilik açıklaması sunmadığını söyledi.

Araştırma, uygulamaların üçte ikisinin reklam için veri toplayabileceğini, üçte birinin kullanıcının mail adresini alabileceğini, dörtte birinin ise kullanıcının telefonunun bağlı olduğu istasyonu tespit edebileceğini gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Google sözcüsü, uygulama geliştiricilerin, kullanıcılardan veri kullanımı için izin istemesi gerektiğini söyledi ve araştırmayı incelediklerini belirtti.