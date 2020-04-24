Araştırma: Son 20 yılda böcek nüfusu yüzde 25 azaldı

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Son yıllarda konu üzerine yapılan en geniş çaplı araştırma, 1990'dan bu yana dünyadaki böcek popülasyonunun yüzde 24 azaldığını tespit etti.

Analiz, bin 700 farklı noktada yapılan 166 uzun süreli anketi birleştirerek verileri inceledi. Bazı böcek türlerinin sayısının artış göstererek genel nüfustaki düşüşü frenlediği gözlemlendi. Özellikle kirli suların temizlenmesi için yapılan girişimlerin ardından tatlı su böceklerinin nüfusunun her on yılda yüzde 11 arttığı gözlemlendi.

Journal Science'ta yayınlanan araştırmada Avrupa'da durumun giderek kötüleştiği ve bunun gerekçesinin tespit edilemediği belirtildi. Kuzey Amerika'da ise son yıllarda böceklerin nüfus kaybının yavaşladığı görüldü.

Araştırma ekibine liderlik eden Roel Van Klink, "Bu yüzde 24 kesinlikle endişelenmemiz demek. Bu, şu anda böcek sayısının benim çocukluğumda olduğundan dörtte bir daha az olduğu anlamına geliyor. Şunu unutmamalıyız, yiyeceklerimiz için böceklere ihtiyacımız var" dedi.

Araştırmada bazı bölgeler için yeterince veri bulunmadığı belirtildi. Araştırmacılar, Güney Amerika, Güney Asya ve Afrika ülkelerin böcekler üzerine yeterince bilimsel çalışma yapmadığını belirtti.

Van Klink'in ekibinin yaptığı çalışmadan önce gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma 73 çalışmayı baz almıştı ve "Böcek nüfusunun azalmasının insanlık için yıkıcı olacağını" ifade etmişti.