Araştırma şirketi Euro Club Index, Süper Lig şampiyonunu ve düşecek takım tahminlerini açıkladı!

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken Euro Club Index, Süper Lig şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili tahminlerini açıkladı.

Her hafta oynanan maçlara göre güncellerenen Euro Club Index Türkiye Süper Ligi şampiyonluk tahminlerine göre Alanyaspor'u mağlup eden Beşiktaş yüzde 84,5 ihtimalle şampiyon olacak.

Listede Galatasaray yüzde 9,5'luk şansla ikinci sırada yer aldı.

Euro Club Index'in tahminlerine göre Fenerbahçe'ye şampiyonluk için yüzde 5.8 şans verildi. Trabzonspor'a ise yüzde 0,2 şampiyonluk şansı verildi

Euro Club Index verilerine göre Süper Lig'de bu 4 takımında dışındaki ekiplerin ise şampiyonluk şansı yok.

Tahmini puan sıralaması

Euro Club Index, Süper Lig için tahmini bir puan sıralaması da hazırladı.

Buna göre Beşiktaş ligi 85 puanla şampiyon olarak bitirecek. Fenerbahçe 77 puanla ikinci, Galatasaray ise aynı puanla üçüncü sırada yer alacak.

Euro Club Index'in sezon sonu tahminine göre düşecek takımlar ise MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Denizlispor olacak.

Euro Club Index'in sezon sonu puan durumu tahmini