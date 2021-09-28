Araştırma: Sigara içenlerin Covid nedeniyle hastaneye yatma riski yüzde 80 artıyor

Verilere dayanarak yapılan bir araştırma, sigara kullanan kişilerin Covid-19’a yakalandıktan sonra hastaneye yatma riskinin, kullanmayanlardan yüzde 60-80 arası daha yüksek olduğunu gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, sigara ve Covid ilişkisi üzerine gözlem ve genetik verilerle yapılan bir çalışma, pandeminin başında “sigara içenlerin Covid’den korunduğunu” iddia eden araştırmanın tersini gösterdi. Sigaranın Covid’den koruduğunu savunan araştırma, hazırlaya kişilerin tütün endüstrisiyle bağlantısı nedeniyle geri çekilmişti.

Sigara ve Covid ilişkisini incelemenin gözlemsel verilere dayandığı için daha zor olduğu belirtiliyor. Oxford Üniversitesi’den Dr. Ashley Clift ve meslektaşları, hastane kayıtları, Covid test sonuçları, hastane başvuru verileri ve ölüm oranlarını inceleyerek 2020’nin ocak-ağustos ayları arasında 421 bin 496 kişiyi inceledi.

Hiç sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında, sigara içenlerin hastaneye yatma oranının yüzde 80 yüksek olduğu tespit edildi.