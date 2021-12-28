Araştırma: Sigara içen ebeveynlerin çocuklarının sigaraya başlama ihtimali 4 kat daha fazla

Britanya’da hükümetin hazırladığı kampanya çerçevesinde yapılan bir araştırma sigara içen ailelerin çocuklarının sigara bağımlısı olma riskinin 4 kat yüksek olduğunu gösterdi.

BBC'de yer alan habere göre, Britanya’da sigara bağımlılığına karşı yapılan kampanya, yetişkinlerin sigara içmesi ve çocukları arasındaki ilişkiyi inceledi.

Yapılan bir araştırma, ailesi sigara içen gençlerin yüzde 4.92unun bu alışkanlığı aldığını, sigara içmeyen ailelerin çocuklarının ise yüzde 1.2’sinin sigara kullandığını gösterdi.

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarına sigarayı özendirmek konusunda dikkatli davranması uyarısında bulundu.