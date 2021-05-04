Araştırma: Sıfır vaka için sert önlem alan beş ülkede Covid-19 ölümleri 25 kat daha düşük

Yeni bir araştırma, Avustralya, İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi Koronavirüs salgınının başından bu yana sert kısıtlamalar uygulayıp vaka sayılarını kontrol altına alan ülkelerde, vakaları 'hafifletmek' için dönemsel kapanmaya giden Avrupa ülkelerinden daha az ölüm yaşandığını; ekonomik anlamda da daha olumlu sonuçlar elde edildiğini gösterdi.

Euronews'un aktardığı habere göre, The Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırma, Avustralya, İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi Koronavirüs vakalarını sıfırlamaya odaklanan kısıtlamaların uygulandığı ülkelerde, virüsü hafifletmeye yönelen Avrupa ülkelerine oranla 1 milyon kişi başına Covid-19 ölümünün 25 kat daha az olduğunu gösterdi.

Diğer ülkelerde uygulanan hafifletme tekniğinin, sağlık sisteminin üzerinden yükü azaltmayı amaçladığı belirtildi.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden Profesör Bary Pradelski "Önlem alan, yerel vaka kümelerine karşı sert önlemler alan ülkelerin virüsü kontrol altına alabildiğini, diğerlerinin bir adım geride kaldığını gördük" dedi. Fransa, Britanya, İspanya ve İsviçre'den araştırmacılar ülkelerdeki Covid-19 bağlantılı ölüm sayılarını, gayri safi yurt içi hasılasını, uygulanan kapanma kısıtlamalarını inceledi. Vakaları 'hafifletmeye' odaklanan ülkelerde ekonomik sonuçların daha olumsuz olduğu tespit edildi. Analizde "Virüsü tamamen yok etmeyi amaçlayan beş ülkede GSYH verileri 2021'de pandemi öncesi seviyeye dönerken virüsü hafifletmeyi amaçlayan 32 OECD ülkesinde negatif büyüme sürdü" ifadeleri yer aldı.

Araştırmacılar virüsü hafifletmeyi amaçlayan ülkelerdeki tekniği 'durdur ve bırak' olarak tanımladı. Bu yöntemiin uzun vadeli ekonomik büyümeye olumsuz etkisi olduğu, şirketlerin uzun vadeli plan yapmasını engellediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve çok sayıda sağlık uzmanı da ülkelerin normalleşme sürecine yalnızca vaka sayısında düşüşe bağlı olarak yönelmemesini öneriyor.