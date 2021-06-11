Araştırma: Sibirya'daki hastane, Navalni'nin zehirlendiğine dair verileri sağlık raporundan çıkarmış

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Tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin destekçileri tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Sibiryalı doktorların Rus siyasetçinin sağlık raporundan sinir gazı ile zehirlendiğine dair verilerin çıkartıldığı belirtildi.

Navalni 20 Ağustos 2020'de bir uçakta fenalaştıktan sonra ilk olarak Omsk bölgesinde bir hastaneye kaldırılmıştı. Omsk'taki doktorlar Navalni'nin vücudunda hiçbir zehirli maddeye rastlanmadığını belirtti. Daha sonra tedavi olmak üzere Almanya'ya götürülen muhalif liderin vücudunda bağımsız bir kimyasal silah gözlemcisi ve üç Avrupa laboratuvarı Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini tespit etti.

Yayımladıkları inceleme raporunda Navalni'nin ekibi Omsk'daki hastanenin arşivinden redakte edilmemiş rapora ulaştıklarını belirtti ve açıklanan rapor ile kıyasladı.

Yapılan açıklamada Navalni'nin redakte edilmemiş kan testlerinde "kolinesteraz inhibitörleri" görüldüğü, bunun da sinir gazı zehirlenmesine işaret ettiği belirtildi. Yayımlanan sağlık raporlarında bu veriler yer almıyordu.

Navalni'nin kıdemli araştırmacısı Maria Pevçik, "Omsk'taki düzenbazlar bir köşeye atıp, sanki hiç olmamış gibi saklamışlar" diye konuştu.

Pevçik, Omsk'taki raporların sinir gazı zehirlenmesini kanıtlar nitelikte olduğunu ve bunların bir kriminal soruşturma açılmasına yetmesi gerektiğini ifade etti.