Araştırma: Şempanzeler, ezdikleri böcekleri sürerek birbirlerinin yaralarını tedavi edebiliyor

Bilim insanları, şempanzelerin birbirlerinin yaralarını, ezdikleri böcekleri sürerek tedavi etmeye çalıştığını gözlemledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Gabon’daki şempanzelerin davranışlarını gözlemleyen bilim insanları, şempanzelerin kendileri ya da birbirlerinde gördükleri yaraları tedavi etmek için böcekleri ezip açıp yaraya sürdüğünü gördü.

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırma, şempanzelerin birbirlerine yardım etme davranışlarına ışık tuttu.

Şempanzelerde yaralar, grupları arasında çıkan kavgalar sonucu ortaya çıkabiliyor.

Bilim insanları daha önce kuşların, fillerin ve çeşitli hayvanların kendilerini tedavi etme yöntemleri olduğunu tespit etmişti ancak başkasına yardım etme davranışı şempanzelerde görüldü.