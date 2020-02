Araştırma: Sayı saymada insan zekasına en yakın hayvan fil

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Yapılan yeni bir araştırma, matematiksel işlemlerde insan zekâsına en yakın hayvanın fil olabileceğini ortaya koydu.

Japonya merkezli Graduate University for Advanced Studies and the Japan Society for the Promotion of Science’da (SOKENDAI) bir grup bilim insanın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, matematiksel işlemler söz konusu olduğunda insan zekâsına en yakın düşünce şekli fillerde görülürken, ayrıca fillerin aritmetik algılarının uzaklık, boyut veya oranlardan etkilenmediği ortaya çıktı.

Fillerde görülen söz konusu durumun, diğer hayvanların aritmetik algılarının belirsiz miktarlara dayanması sebebiyle aynı olmadığını belirten araştırmanın Başyazarı Naoko Irie, konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu araştırma, insan olmayan varlıklarda, insanların sayma yetenekleriyle kısmen aynı olan bilişsel niteliklerin var olduğunu ortaya koyan ilk deneysel kanıttır” dedi.

Söz konusu araştırma kapsamında bilim insanlarının, üç fil üzerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği araştırmada yalnızca 14 yaşındaki Authai isimli filin son aşamaya kadar geldiği belirtildi. Deney kapsamında bilim insanları Authai’yi, önündeki dokunmatik bilgisayar ekranında bulunan resimlerde en çok meyveyi bulması için eğitti. Her seferinde Authai’nin “hile” yapmadığını doğrulamak için iki farklı resim üzerindeki meyveler farklı boyutlarda gösterildi. Deney sonucunda Authai, sorulan 271 soruya 181 doğru cevap vererek, yüzde 66.8’lik bir başarı gösterdi.

Irie, “Authai’nin performansının uzaklık, boyut veya farklı oranlardan etkilenmediğini ve insanların sayma kabiliyetleriyle benzer olduğunu gördük fakat resimlerin arasındaki farklar azaldığında ise seçim yapmakta güçlük çektiğini fark ettik” derken, fillerin bilişsel yeteneklerinin kesin olarak insan zekâsına benzerlik gösterdiğinin kanıtlanması için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de ekledi.