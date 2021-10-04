Araştırma: Salgında depresyon yaşayan üniversite öğrencilerinin oranı beşe katlandı

Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nda psikolojik rahatsızlıklar üzerine yapılan iki araştırma, Covid-19 salgınının üniversite öğrencileri arasında şiddetli depresyon yaşayanların oranını beşe katladığını ortaya koydu.

Dr. Nilay Aksoy, kaygıyı azaltmaya ve depresyonu tedavi etmeye yönelik programlar oluşturulmasını önerdi. Üniversite, karşılaştırmayı salgın öncesi ve salgın sırasında yapılan iki araştırmaya dayanarak yaptı.

Salgın öncesi depresyon oranı yüzde 5

Aralık 2019-Mart 2020 tarihlerinde yürütülen Üniversite Öğrencileri Arasında Antidepresan İlaçlarının Kullanımının Artması konulu araştırmaya, İstanbul'da eğitim gören 286 öğrenci katıldı. Depresyon seviyesinin tespiti için gerçekleştirilen online anket çalışmasının sonuçları, katılımcıların yüzde 5'inin şiddetli düzeyde depresyona sahip olduğunu ortaya koydu.

Anket sonuçlarının şiddetli depresyon seviyesinin kadınlarda ve özel okul öğrencilerinde daha yüksek olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Aksoy, "Araştırma sonuçlarına göre Sosyal Bilimler Fakültesi'nde okuyan öğrencilerde şiddetli depresyon görülmezken, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri öğrencilerinde bu rahatsızlıklar görülüyor. Antidepresan kullanım verilerine bakıldığında ilaç kullanan öğrencilerin yaklaşık yarısının bir yıldan fazla süredir tedavi gördüğü de anlaşılıyor" dedi.

Salgın sırasında depresyon oranı yüzde 25'e çıktı

14-19 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan ikinci araştırmaya 170 kişinin katıldığını söyleyen Aksoy, "Bu çalışmaya göre de genç nüfusta olağan seviyelerin üzerinde depresyon, anksiyete ve uyku bozukluğu vakaları gözlendi. Şiddetli seviyede depresyon ve kaygı bozukluğuna sahip katılımcıların oranı yüzde 25 çıktı" bilgisini verdi.

İkinci çalışmanın sonuçlarının, cinsiyetler arasında karşılaştırma yapıldığında kadınların depresyon ve anksiyete seviyelerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Aksoy, "Çalışma sonuçlarına göre uyku bozukluğu görülme oranı ise erkek katılımcılarda daha yüksek" dedi. (DHA)