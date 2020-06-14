Araştırma: Salgın döneminde kadınların ruh sağlığı erkeklere kıyasla daha olumsuz etkilendi

Observer gazetesinin haberine göre Britanya'da yalnız yaşan kadınların üçte biri, ‘yalnızlık’ nedeniyle Koronavirüs döneminde ruh sağlığı sorunları yaşıyor.

Gazete, Essex Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitütüsü’nden ekonomistler Lisa Spantig ve Ben Etheridge’in araştırmalarına dayandırdığı haberinde yalnızlık bağlantılı ruh sağlığı sorunlarının erkeklere kıyasla kadınlarda daha yaygın görüldüğünü yazdı. Bunun sebebinin de sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde sosyal izolasyondan kadınların daha çok etkilenmesi olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre en az bir ruh ve akıl sağlığı sorunu yaşayan erkeklerin oranı pandemiden önce yüzde 7 iken yüzde 18’e, aynı sorunları yaşayan kadınların oranı ise yüzde 11’den yüzde 27’ye çıktı.

Bugüne kadar ruh ve akıl sağlığı sorunlarının ana kaynağının bu dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar olduğu ifade ediliyordu. Ama yeni araştırma, çocuk bakımı ve ev işlerinde kadınların üzerine yıkılan yükün de bu sorunların artmasında büyük rol oynadığını gösteriyor.

Kadınların üçte biri (yüzde 34’ü) bazen yalnız hissettiklerini, yüzde 11’i de sıklıkla kendilerini yalnız hissettiklerini söyledi. Erkeklerde ise bazen yalnız hissettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 23, sıklıkla yalnız hissettiklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6.