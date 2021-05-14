Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısının ikinci dozunun geciktirilmesi 80 yaş üzerinde daha fazla antikor üretimine yol açtı

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80 yaş üstü grup üzerinde yapılan yeni bir araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının ikinci dozu ilk dozdan 3 yerine 12 hafta sonra yapılınca çok daha güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu görüldü.

Birmingham Üniversitesi ve Public Health England'ın beraber yaptığı araştırmada ikinci dozu 3 hafta arayla olanlar ile 12 hafta arayla olanların antikor tepkisi kıyaslandı. 12 hafta arayla olanların diğer gruba kıyasla 3 buçuk kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Helen Parry, "Antikor tepkisinin aşının ikinci dozu 11-12 hafta geciktirildiğinde çok daha güçlü olduğunu gösterdik" dedi.

Aşılama programının ilk haftalarında Britanya yaşlı nüfusun ilk dozu daha hızlı olabilmesi için birçok kişinin ikinci dozunu geciktirme kararı almıştı.

Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca'nın aşılarının ikisi de doz aralıklarını 3-4 hafta olarak belirleyerek denetleyici kurumlardan onay almıştı.