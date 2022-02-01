Araştırma: Pandemide maddi stres yaşayan kadınların istismara uğrama riski daha yüksek

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Avustralya’da yapılan bir araştırma, Covid-19 pandemisi sırasında finansal zorluk yaşayan kadınların partnerleri tarafından istismar edilme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

The New York Times’da yer alan habere göre, Avustralya Ulusal Kadın Güvenliği Araştırma Organizasyonu tarafından yapılan anket, 18 yaş üzeri 10 bin kadınla görüştü. Anket, şubat-nisan 2021 arasında gerçekleştirildi. Kadınlara, pandeminin ilk 12 ayındaki deneyimleri soruldu.

Araştırma sonuçları, pandemide finansal stres yaşayan kadınların, ekonomik anlamda güvende olan kadınlara göre daha fazla fiziksel şiddetle ve duygusal istismarla karşılaşabileceğini gösterdi. Araştırma, maddi eşitsizliğin olduğu ilişkilerde şiddet olaylarının daha çok yaşanabileceğini de tespit etti.

Avustralya Kriminoloji Enstitüsü Direktör Yardımcısı Rick Brown “Partnerlerin benzer kazançlarının olduğu yakın ilişkilerde ya da daha çok kazananın kadın olduğu ilişkilerde, bazı istismarcılar partnerinin üzerinde kontrol sağlamaya çalışıyor.” dedi.

Ankete katılan kadınların yüzde 40’tan fazlası pandemide finansal durumlarıyla ilgili stresli olduklarını, yüzde 30’dan fazlası işten çıkarıldığını, çalışma saatlerinin düştüğünü, gelirinin azaldığını söyledi.

Avustralya’da sınırların kapanması, büyük şehirlerin karantinaya alınmasıyla dünyanın en sıkı Covid kısıtlamaları uygulanmıştı. Araştırmacılar, bu kısıtlamaların kadına şiddete neden olan durumları artırdığını söyledi.

Raporda, “Bu rapor, kadınların pandemide erkeklerden daha fazla olumsuz etkilendiğini gösteren araştırmalarla uyumludur.” denildi.

Birleşmiş Milletler’in geçen yıl hazırladığı bir rapor, kadınların pandemide daha fazla istismar, cinsel taciz ve şiddete maruz kalabildiğini göstermişti.