Araştırma: Pandemide kadınların cinsel dürtüsü azaldı, adet döngüleri bozuldu

Milyonlarca insanın ömürlerinde en azından bir kere maruz kaldıkları Covid-19 hastalığının fiziksel ve psikolojik etkilerini ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma, kadınların yarısından fazlasının adet döngüleri ve cinsel dürtülerinin etkilendiğine işaret etti. Britanya'da yürütülen araştırmaya katılan kadınların yüzde 54'ü cinsel dürtülerinin azaldığını, yüzde 56'sı pandemi başladığından beri adet döngülerinin genel değişiklikten geçtiğini söyledi.

Sputnik'in aktar dığı araştırmaya göre adetlerinin ağır geçtiğini, ağrı çektiğini, adet tarihlerinin kaçtığını söyleyen kadınların sayısı pandemi öncesine kıyasla önemli ölçüde arttı. Kadınların neredeyse 3'te 2'si (yüzde 64) adet öncesi semptomların kötüleştiğini belirtti. Kadınlarda şiddetli depresyon, anksiyete ve kötü uyku oranları, halk genelinde görülenin 2 katından fazla çıktı.

"İşle ilgili stres, aile içinde hastalık ve yas"

Kötü uyku ve artan stresin kadının adet döngüsünün bozulmasıyla bağlantılı olduğunun zaten bilindiğini belirten araştırmacılar, son çalışmada pandemide kötü uyuduğunu söyleyenlerde adet döngüsünde genel değişiklik ve adet tarihlerinin kaçmasının daha yaygın olduğunu aktardı.

Araştırmayı yöneten Dublin'deki Trinity College'dan bilim insanları, pandemi döneminde kaygı düzeyinin daha da artmasının, ağrılı adet dönemleri ihtimalinin daha yükselmesi ve adet öncesi semptomların daha kötüleşmesinin yanısıra üreme çağındaki kadınlarda cinsel dürtüde azalmayla bağlantılı gözüktüğüne dikkat çekti. Kadınlarda stres yaratan çeşitli etkenler içinde en sık karşılaşılanlar, işle ilgili stres, aile içinde hastalık ve yas olarak belirlendi.

Aralık 2019'da başlayan pandeminin etkileriyle ilgili nisan ayında yapılan araştırmaya yaş ortalaması 34 olan üreme çağındaki 1335 kadın katıldı. Henüz yayımlanmayan araştırma raporu, Edinburgh'daki Endokrinoloji Derneği yıllık konferansına sunuldu.

"Pandemiyle bağlantılı emsalsiz psikolojik yük nedeniyle"

Araştırmacılar, kadınlarda saptanan durumun pandemiyle bağlantılı emsalsiz psikolojik yükten kaynaklandığı görüşünde.

"Bulgular ekibi şaşırttı mı" sorusu üzerine raporun yazarlarından Dr Lisa Owens, şunları söyledi:

"Evet, pandeminin kadınların adet döngüleri üzerindeki etkisinin bir kısmını varsaymıştık, ancak ölçeğini hafife almışız. Bunun küresel nüfus üzerindeki etkisi açısından ömür boyu bir kez yaşanabilecek bir olay olduğunu düşünüyorum, ancak elbette gelecekteki pandemileri öngöremeyiz."

"Zaten destek azdı, pandemide kaynaklar daha da azaldı"

“Genelde adet döngüsü sorunları olan kadınlar için çok az destek mevcutken, halihazırdaki kaynaklar pandemi nedeniyle daha da daraldı. Bence bu araştırma, kadınların üreme sağlığıyla ilgili endişelerini tanıma ve ele almanın önemini vurguluyor.”

"Tıbbi bakım ve zihinsel sağlık desteği, gerçek bir ihtiyaç"

Araştırmacılardan Dr Michelle Maher "Bulgularımız, pandemiyle ilişkili benzeri görülmemiş psikolojik yük göz önüne alındığında, adet düzensizliğinden etkilenen kadınlara uygun tıbbi bakım ve zihinsel sağlık desteği sağlamaya yönelik gerçek bir ihtiyacı vurgulamaktadır" diyerek ekledi: