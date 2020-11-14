Araştırma: Pandemi döneminde ev yükü artan çalışan kadınların yüzde 95’i tükenmişlik yaşıyor

339 şirketin katıldığı ve Mart-Haziran 2020 döneminde yapılan “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” araştırmasına göre, pandemi döneminde en çok kadınlar işsiz kaldı. Pandemi ile kadın eve kilitlendi, şiddete maruz kaldı. Bu dönemde evdeki yükü de artan çalışan kadınların yüzde 95’i tükenmişlik yaşıyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye işbirliğinde hazırlanan “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” araştırmasına göre Covid-19 döneminde kadın çalışanların sorun olarak gördükleri ilk üç konu, yüzde 99 ile artan ev işleri ve bakım sorumluluğu, yüzde 97 ile uzaktan/evden çalışma ile artan iş yükü ve yüzde 95 ile endişe, psikolojik stres ve tükenmişlik şeklinde sıralandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, erkek çalışanlarda ise ilk üç sorun, yüzde 74 salgın döneminde ücret/gelir yetersizliği, yüzde 69 iletişim ve bilişim teknolojilerine kısıtlı erişim, yüzde 65 ile de psikolojik stres ve tükenmişlik oldu.

339 şirketin katıldığı ve Mart-Haziran 2020 döneminde yapılan “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” araştırmasında şu tespitlere yer verildi:

- Kadın ve erkek çalışanların yaşadığı sorunlarda en büyük fark, ev-iş dengesi ve artan şiddet bağlantılı.

- Araştırmaya katılan işletmelerin neredeyse tamamında (yüzde 99) kadın çalışanlar tarafından ortak olarak iletilen sorunlar arasında artan ev işleri ve çocuk/yaşlı/hasta bakımı nedeniyle karşılaşılan zorluklar mevcut.

- Covid-19 salgını ve ilgili kısıtlamalar başladığından bu yana çalışanların yaşadığı stresi azaltmak ve genel refahlarını desteklemek üzere araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 76’sı özel önlemler aldığını belirtti, ancak sadece yüzde 26’sı kadın çalışanlara yönelik özel önlem alındığını ifade etti.

-Eşitlik endeks değeri yükseldikçe Covid-19 salgınının etkileriyle mücadelede şirketlerin artan iş yüküne karşı ev-iş dengesine yönelik ve ev içi şiddete yönelik önlem alma eğilimi de artış göstermekte.