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Koronavirüs

Araştırma: Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

ABD'de yapılan araştırma, bağışıklık sisteminin ikinci basamak savunmasının önemli bir parçası olan T hücrelerinin, Covid-19'un Omicron varyantını tanıma ve saldırmada etkili olduğu, bu sayede çoğu enfeksiyonun insan vücudunda ilerlemesini önlediğini tespit etti

31 Aralık 2021 00:15

Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, Covid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" belirtildi.

Covid-19 aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim adamlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Covid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir." ifadesi yer aldı.

Araştırmada ayrıca Covid-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.

Yeni bulgu, Covid-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.

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