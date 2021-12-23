Araştırma: Omicron nedeniyle hastaneye yatma oranı düşük

İngiltere'de yapılan iki araştırmada Omicron varyantı kaynaklı enfeksiyonlarda hastaneye yatma oranının düşük olduğu belirlendi. Ancak uzmanlar Omicron'un hızla yayılması nedeniyle riskin hâlâ yüksek olduğunu belirtiyor.İngiltere'de yapılan araştırmada Omicron varyantı kaynaklı enfeksiyonlarda hastaneye yatma oranının düşük olduğu belirlendi. İngiltere'de yapılan iki araştırma, koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Covid-19'a yakalananların Delta varyantı sonucu enfeksiyon geçirenlere kıyasla daha seyrek hastanede tedavi gördüğünü ortaya koydu. İngiltere'deki araştırmaların geçici sonuçları, Omicron varyantının ilk görüldüğü ülke olan Güney Afrika'daki araştırmalarda elde edilen bulgularla örtüşüyor. Ancak uzmanlar fazla iyimser olunmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. İskoçya'da yürütülen araştırmada, uzmanlar Kasım ve Aralık aylarında kaydedilen yeni Covid-19 vakalarını inceleyerek, Omicron varyantı ile seyreden enfeksiyon süreci ile Delta varyantı kaynaklı hastalık seyrini karşılaştırdı. Yapılan incelemeler, hastanede tedavi olma riskinin Delta varyantına kıyasla Omicron varyantında üçte iki daha düşük olduğunu gösterdi. Ayrıca koronavirüs aşılarında hatırlatma dozunun ek koruma sağladığı belirlendi. Ancak bu araştırmada incelenen vaka sayısını düşük olduğu ve hastanede tedavi altına alınanların yaşlarının 60'ın altında olduğu belirtildi. Araştırmayı yürütenlerden Jim McMenamin, incelemelerin Omicron varyantına ilişkin ilk gözlemleri içerdiğini belirterek, sonuçların şartlı olarak "iyi bir haber" olarak değerlendirebileceğini söyledi. Mc Menamin, ancak araştırmanın istatistiki açıdan önemli olduğunu sözlerine ekledi. İngiltere'de yapılan bir diğer araştırmada ise Omicron varyantı kaynaklı enfeksiyonlarda hastaneye yatma oranının Delta varyantına kıyasla yüzde 20 ile 25 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Hastanede bir gece veya daha uzun süreli tedavilerde ise oranın yüzde 40 ile 45 daha düşük olduğu belirtildi. İskoçya'da yapılan araştırmada ise en az üç gece hastanede yatanlar incelenmişti. Uzmanlar uyarıyor Araştırma ekibinde yer alan Londra Emperyal Koleji'nden Azra Ghani, "Omicron varyantında hastaneye sevk edilme riskinin düşük olması kaygı giderici nitelikte olsa da enfeksiyon riski aşırı yüksek" uyarısında bulundu. Ghani, hatırlatma aşısının "enfeksiyondan ve hastaneye yatmaktan" koruduğunu da sözlerine ekledi. Her iki araştırmanın da Omicron kaynaklı enfeksiyonlarda hastalığın seyrinin daha hafif olduğu yönündeki bilimsel bulgularla örtüşüyor. Ancak incelenen vakalarda hastalığın seyrinin ağır olmamasının nedeninin Omicron varyantı ile mi bağlantılı olduğu ya da Omicron varyantı ile hastalığa yakalananların daha önceki enfeksiyonlar ve aşılarla daha güçlü bağışıklığa sahip olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Araştırma ekibinde yer almayan King's College'den Penny Ward ise bunların "bu varyantın halk arasında alışılmadık bir şekilde hızla yayılması nedeniyle" önemli olmadığını belirtiyor. Ward, Omicron varyantı kaynaklı vakalarda hastaneye yatış oranı düşük bile olsa, varyantın halk arasında hızla yayılması yüzünden bu oranın artabileceğine dikkat çekiyor. Omicron varyantı Birleşik Krallık'ta hızla yayılırken, vaka sayıları da tırmanıyor. Çarşamba günü ülkedeki yeni koronavirüs vakalarının sayısı yeni bir rekor ile yaklaşık 106 bin olarak kaydedilmişti. AstraZeneca'nın hatırlatma dozu Omicron'a karşı etkili Omicron varyantının dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılmaya başlamasının ardından uzmanlar hatırlatma aşısının önemli olduğunu vurguluyor. Koronavirüs aşısı AstraZeneca'nın da hatırlatma dozu sonrasında Omicron varyantına karşı etkili olduğu belirtildi. İngiltere-İsviçre ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, iki doz aşının Delta varyantını nötralize ettiği gibi hatırlatma dozunun da Omicron varyantına karşı etkili olduğu ifade edildi. Yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına işaret edilen açıklamaya göre, hatırlatma dozu olanlarda, Covid-19 geçirenlere kıyasla daha yüksek oranda antikor bulunduğu tespit edildi. Biontech/Pfizer da aşının Omicron varyantına karşı koruma sağlayabilmesi için hatırlatma dozuna ihtiyaç olduğunu açıklamıştı. AFP, Reuters/JD, HT © Deutsche Welle Türkçe