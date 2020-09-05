Araştırma: 'Ölü' virüs de Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasını tetikliyor

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Yeni bir araştırma Koronavirüs hastalarını tespit etmek için kullanılan ana testin çok hassas olduğunu ve bu yüzden eski enfeksiyonlardan 'ölü' virüsleri de algılıyor olabileceğini ifade etti.

Oxford Üniversitesi'nin Kanıt Temelli Tıp Merkezi'nin incelemesine göre hastaların çoğu sadece bir hafta boyunca virüsü bulaştırıyor, ancak test haftalarca pozitif çıkmaya devam edebiliyor.

BBC'nin aktardığına göre bilim insanları bu durumun pandeminin boyutunun yanlış tahmin edilmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Carl Heneghan, testlerin çok düşük seviyede virüsün pozitif bir sonuç tetiklemeyecek şekilde ayarlanması gerektiğini ifade etti.

Heneghan, Britanya'da hasta sayısı artarken hastaneye kaldırılanların sayısının artış göstermemesinin nedenlerinden birinin bu olabileceğini ifade etti.

Oxford Üniversitesi'nin Kanıt Temelli Tıp Merkezi'nde yapılan araştırmada 25 farklı araştırmada kullanılan kanıtlar kullanıldı. Bilim insanları virüsün büyüyüp büyümeyeceğini incelemek için pozitif test sonuçlarından örnekleri Petri kutusuna koydu. Bu yolla aktif virüsün üreyip yayılmaya devam edip edemeyeceğinin görüldüğü belirtildi.