T24 LogoT24 Logo
Çevre

Araştırma: Okyanusların tabanında en az 14 milyon plastik parça var

06 Ekim 2020 08:25

Yeni bir araştırma, dünya okyanuslarının tabanında en az 14 milyon ton plastik parçanın 5 milimetreden az bir genişlikte taban oluşturduğunu ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'nın hükûmet bilim ajansı CSIRO, dünya okyanuslarını inceledi. Araştırma ve analizin sonunda 3 kilometre kadar derinliğe inan okyanus tortuları, okyanusun tabanında okyanusun yüzeyine göre 30 kat daha fazla plastik olabileceğini gösterdi. 

Araştırmacılar, 51 örneği inceledi ve suyun ağırlığını göz ardı ettiklerinde her gram tortunun ortalama 1.26 mikroplastik taşıdığını tespit etti. Mikroplastiklerin pek çoğunun büyük plastiklerin parçalanmasından olduğu belirtildi. 

CSIRO'daki baş araştırmacılardan Dr Denise Hardesty, böyle alanlarda, böyle derinliklerde mikroplastiklerin bulunmasının "plastiklerin dünyanın her yerinde olduğunun göstergesi" olduğunu söyledi. Hardesty, "Büyük mavinin bir çöplük olmadığını anlamalıyız, bunu durdurmalıyız" dedi. 

 

ETİKETLER

okyanustabanplastikaraştırmaçevrekirlilik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24