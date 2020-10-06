Araştırma: Okyanusların tabanında en az 14 milyon plastik parça var

Yeni bir araştırma, dünya okyanuslarının tabanında en az 14 milyon ton plastik parçanın 5 milimetreden az bir genişlikte taban oluşturduğunu ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'nın hükûmet bilim ajansı CSIRO, dünya okyanuslarını inceledi. Araştırma ve analizin sonunda 3 kilometre kadar derinliğe inan okyanus tortuları, okyanusun tabanında okyanusun yüzeyine göre 30 kat daha fazla plastik olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, 51 örneği inceledi ve suyun ağırlığını göz ardı ettiklerinde her gram tortunun ortalama 1.26 mikroplastik taşıdığını tespit etti. Mikroplastiklerin pek çoğunun büyük plastiklerin parçalanmasından olduğu belirtildi.

CSIRO'daki baş araştırmacılardan Dr Denise Hardesty, böyle alanlarda, böyle derinliklerde mikroplastiklerin bulunmasının "plastiklerin dünyanın her yerinde olduğunun göstergesi" olduğunu söyledi. Hardesty, "Büyük mavinin bir çöplük olmadığını anlamalıyız, bunu durdurmalıyız" dedi.