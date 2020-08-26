Araştırma: Obezite, Covid-19 kaynaklı ölüm riskini yüzde 48 oranında arttırıyor

Küresel verilerin incelendiği bir çalışma obezitenin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ölüm riskini yüzde 48 oranında arttırdığını ve hastalığa karşı aşının etkisini azaltma ihtimali bulunduğunu ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Bankası tarafından görevlendirilen çalışmada uzmanlar, obezitenin Covid-19 ölümü riskini arttırabileceği uyarısını yaptı. North Carolina Üniversitesi ve Chapel Hill'in yaptığı araştırma, obezite sorunu olan ve vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan insanlarda Koronavirüs'ün çok daha riskli olduğu ortaya çıktı.

Araştırma bulgularına göre, obezite durumunda Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatma ihtimali yüzde 113 oranında, yoğun bakım yüzde 74 oranında ve ölüm riski yüzde 48 oranında artıyor.

Araştırmayı yürüten uzmanlar Covid-19'a karşı üretilecek aşı konusunda da obezitenin risk oluşturduğunu söyledi. Araştırmayı yürüten doktorlardan biri "Koronavirüs aşısının obez insanlarda pozitif bir etkisi olabileceğini biliyoruz ancak Sars aşısındaki ve grip aşısındaki testlerden gördüğümüz kadarıyla diğerlerine olduğu kadar etkili olmayacak" dedi.

Obesity Reviews isimli dergide yayımlanan araştırma için İtalya, Fransa, Britanya, ABD ve Çin'den veriler toplandı.

ABD ve Britanya, dünyanın en yüksek obezite oranına sahip ülkelerden. ABD resmi verilerine göre vatandaşların yüzde 40'ından fazlası obezken İngiltere'de de yetişkinlerin yüzde 27'sinden fazla obezite ile mücadele ediyor.