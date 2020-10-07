Araştırma: Netflix'te Türk yapımlarını izleyenlerin yarıdan fazlası, Türkiye tarihini araştırmak istiyor

ABD’den Hindistan’a 8 farklı ülkede gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasına göre, bulundukları ülkelerde Netflix aracılığıyla Türk yapımlarını izleyenlerin yüzde 55'i "Türk kültürü, sanatı ve tarihi hakkında araştırma yapmak istiyor."

Yüzde 43’ü “Türk insanıyla tanışmak, Türkiye’den arkadaşlar edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim” diyor.

Türk yapımlarını izlemeyenler arasında Türkiye’den arkadaş edinmek isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 28.

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 8 farklı ülkede gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının ikinci aşama sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında nüfuslarının toplamı 2 milyarı aşan ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç, Suudi Arabistan’daki katılımcılar iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta, bulundukları ülkede Netflix üzerinden yayınlanan Türk yapımlarını izleyen kişilere yer verilirken, ikinci grupta ise platformdaki Türk yapımlarını izlemediklerini belirten katılımcılar yer aldı.

Araştırmaya göre ilk gruptaki katılımcıların yüzde 55’i “Türk kültürü, sanatı ve tarihi hakkında araştırma yapmak ve daha çok şey öğrenmek istiyorum” derken, yerli yapımları izlemeyenler arasında bu oran yüzde 40’ın altında.

Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 43’ü de “Türk insanıyla tanışmak, Türkiye’den arkadaşlar edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim” diyor. Türk yapımlarını izlemeyenler arasında Türkiye’den arkadaş edinmek isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 28.

Netflix, Türkiye’de üretilen yapımları 190 ülkedeki 193 milyon üyesine taşıyor.