Araştırma: Mavi hidrojen kullanımı, kömürden daha yüksek sera gazı emisyonlarına yol açabilir

Doğalgaz ve kömürden çıkan karbondioksitin yakalanmasıyla oluşan mavi hidrojen, uygulanabilir ve çevreye zararsız bir enerji alternatifi olarak görülüyor, ancak yeni bir araştırma, "temiz" hidrojen kullanımının kömürden daha yüksek sera gazı emisyonlarına yol açabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'in yönetimi, Uluslararası Enerji Ajansı ve bazı büyük enerji şirketleri tarafından lanse edilen enerji kaynağını hedef alan araştırmada, yazarlar "mavi hidrojeni" eleştirirken, iklim meselesine değindi.

Cornell Üniversitesi'nden Robert Howarth ve Stanford Üniversitesi'nden Mark Jacobson tarafından yapılan araştırmada, ısıtma ve basınç işlemi sırasında açığa çıkan emisyonlar ve doğal gazın hidrojen üretmek için temel yakıt olarak kullanılmasından dolayı üretim süreciyle birlikte gelen enerjinin yoğun olduğu ortaya çıkarıldı.

Sonuç olarak, başka bir sera gazı olan karbondioksit ve metanın birleşik emisyonları, mavi hidrojen için doğalgaz, mazot veya kömürden daha fazla, bu nedenle iklim kriziyle mücadeleye fayda sağlamıyor.

ABD Enerji Bakanlığı, haziran ayında "yeni nesil temiz hidrojeni" desteklemek için 31 projeye 52,5 milyon dolar fon sağlayacağını duyurmuştu.