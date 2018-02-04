Araştırma: Kutup ayılarının gıda kaynakları tükeniyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Şubat (DHA) – Bilim insanları, Kuzey Kutbu’nda yaşayan kutup ayılarının gıda kaynaklarının tükenmeye başladığına dikkat çektiler.

Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi’nden Anthony Pagano ve meslektaşları, 2014, 2015 ve 2016 yılları bahar aylarındaki kritik sezon boyunca kutup ayılarının avlanma ve hayatta kalma yöntemlerini izlemek için Kuzey Kutup bölgesine gittiler. Bilim insanları, Beaufort Denizi’nin buzul tabakalarında dokuz dişi kutup ayısının kan ve idrar örneklerini alarak, her bir ayının metabolik değerlerini ölçtü. Araştırma kapsamında değerlerini ölçtükleri kutup ayılarına yüksek teknoloji navigasyon ve kameralı tasmalar takan bilim insanları, sekiz ila 12 gün boyunca kutup ayılarını izledi. Araştırma sonucunda bilim insanları kutup ayılarının çoğunluğunun av bulabilecek enerjiye sahip olmadığını ve ayıların metabolik değerlerinin bilinenden daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Kuzey Kutbu buzulunun alanı, on yılda yüzde 14\'ü bulan daralma ile küçülmeye devam ediyor ve bu durum, kutup ayılarının ana besin kaynağı olan fok balıklarına olan erişimini giderek zorlaştırıyor. İklim değişikliği Kuzey Kutup Denizi’nde de etkisini gösterirken bu durum, kutup ayılarının avlanmak daha uzak bölgelere gitmelerine ve beslenmelerinin zorlaşmasına neden oluyor. Science dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları, kutup ayılarının fok balıklarını avlamak için daha uzun mesafeler kat etmeleri gerektiğini ve bu durumun da kutup ayılarının “hayatta kalmalarında önemli bir rol oynadığı” söyledi.

Pagano, “Kutup ayılarının tahmin edildiğinden çok daha yüksek enerji talebine sahip olduklarını gördük. Bu sebeple kutup ayılarının hayatta kalabilmek için birçok fok balığı avlaması gerekiyor” dedi.