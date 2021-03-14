Araştırma: Kuşlar, sokağa çıkma kısıtlamasıyla boşalan şehirlerde daha çok ötmeye başladı

İspanya'da kuş davranışları üzerine uzmanlaşan bilim insanları, Koronavirüs salgını başladığından bu yana şehirlerdeki kuşların daha çok öttüğünü tespit etti.

Business Insider'da yer alan ve Proceedings of the Royal Society B isimli dergide yayımlanan araştırma, şehirlerde yaşayan, yüksek ses ve kalabalığa alışkın kuşların Koronavirüs salgını ve buna bağlı olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle kendilerini "boş ve sessiz" şehirlerde bulduğunu belirtti.

Barcelona'da bulunan Catalan Ornitolojik Enstitü'den araştırmacı Oscar Cord "Covid-19 kısıtlamaları bize sıradışı bir deney imkanı sundu. Kuşların maruz kaldığı gürültü ve kalabalığı ortadan kaldırdık. Kuşların günlük rutininde bu denli hızlı bir değişim olmasına şaşırdık." dedi.

Araştırmalarını İspanya'daki şehirlerde yürüten Gordo "Çalışmamız kuşların çok hızlı adapte olabildiğini ve bulundukları çevreye en uygun davranışı benimsediğini gösterdi." dedi.

Araştırmaya göre, kuşlar gürültü kirliliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte doğal ortamlarına uygun şekilde sabah saatlerinde daha çok ötmeye başladı.