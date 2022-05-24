Araştırma: Küresel ısınma insanların uyku sürelerini düşürebilir

Yapılan yeni bir araştırma, küresel ısınma nedeniyle insanların 2099 yılına gelindiğinde yıllık 50-58 saat arasında uyku sürelerini kaybedebileceğini gösterdi.

CNN’i aktardığı habere göre, One Earth dergisinde yayımlanan araştırmada, uzmanlar 68 ülkeden 47 bin yetişkinin bileklerine takılan bilekliklerle uyku sürelerini ve zamanlamalarını inceledi.

Ulusal Uyku Vakfı’na göre yetişkinlerin günde yedi ila dokuz saat arasında uyuması gerekiyor. Araştırma, sürenin yedi saat altına düşme riskinin gece sıcaklığı 25 derecenin üzerine çıktığında arttığını gösterdi.

Uzmanlar, uetişkinler, gerekli uyku sürelerinde uyuyamadıklarında konsantrasyon sorunları yaşayabileceklerini belirtirken uzun vadede sağlığa ciddi problemler de yaratabileceği biliniyor.

Araştırmayı yürütenlerden Kelton Minor, havanın 30 dereceden yüksek olduğu tek bir gecenin kişinin uyku süresini dörtte bir azalttığını söyledi.