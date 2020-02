Araştırma: Kullanıcıların yüzde 30'u verilerini yedeklemiyor

İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Güncel bir araştırmanın sonuçları, veri depolama yapan kullanıcıların yüzde 30’unun, hiçbir zaman yedekleme yapmadığını gösterdi.

Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, veri kaybının herkesin ya da her şirketin başına gelebilecek bir durum olduğunu hatırlatırken olası bir sorun öncesinde yedekleme yapmanın önemini belirtti.

Araştırma, veri kayıplarının, yüzde 29’unun kazayla gerçekleştiğini gösteriyor. Her kullanıcının diske kahve dökmek, bir dosyayı yanlışlıkla silmek, bilgisayarı çaldırmak ya da tuvalete telefon düşürmek gibi basit hatalara bile er ya da geç düşeceğini söyleyen Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, “Bu felaket benim başıma gelmez” yanılgısına kapılmak yerine birkaç depolama aygıtında yedekleme yaparak çok ciddi veri kayıplarından bile korunabileceğinin belirtti.

Günümüzde kazayla yanlış dosyayı silip geri dönüşüm kutusunu da temizlemiş olmak, dosya isimlerini değiştirerek dosyaların üzerine yazmak gibi basit sebeplerden dolayı bile pek çok veri kaybı vakası yaşanabiliyor.

Araştırma, insan hatalarının dışında teknik sorunlar, kötü niyetli yazılımlar ya da virüsler gibi pek çok sebepten kaynaklanabilen veri kaybı vakalarına karşın her dört kişiden sadece birinin düzenli olarak yedekleme yaptığını gösteriyor.

Yedeklemede iki ana yöntem olarak, kullanıcıların karşısına harici disk ve bulut tabanlı depolama çıkıyor.

Verilerin bulunduğu ana medya dışında bir harici diske kaydedilmesi büyük önem taşıyor. Çok ucuz olmamalarına rağmen büyük oranlarda veri depolamaları nedeniyle hala tercih edilen harici diskler dışında basit bir USB disk de ilk aşamada çözüm sağlayabiliyor.

Google Drive, Dropbox, iCloud ya da Microsoft OneDrive gibi bulut tabanlı çevrimiçi depolama servisleri, etkili ve kullanımı kolay bir hizmet sunuyor. Kullanıcıların veya şirketlerin harici disk dışında bulut depolama servislerinde de yedek bulundurması, çift katmanlı koruma sağlasa da bu servislerden faydalanırken hatalara karşı yenilmez oldukları yanılgısının bir kenara bırakılması gerektiği hatırlatılıyor.

İki yedeğin bulundurulmasının en doğru replikasyon sayısı olduğunu belirten Günal, verilerin ana medya dışında iki cihazda daha yedeklenerek veri kaybına karşı üç bağımsız veri tabanı yaratılmasını öneriyor. (Fotoğraflı)