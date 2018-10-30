Araştırma: Kripto para kullanımı küresel ısınmayı hızlandırır

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Yeni bir araştırma, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yüksek elektrik kullanımı nedeniyle küresel ısınmayı 2033 yılına kadar iki derece artabileceği uyarısında bulundu.

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırma, Bitcoin alım satımlarının bloklarda gruplanarak halka açık defterlere (public ledger) işlendiğini ve söz konusu Bitcoin’e ulaşmak isteyen madencilerin oldukça yüksek enerji harcayan şifre çözümlemeleri eylemleri gerçekleştirdiğini belirtirken, araştırma kapsamında bilim insanları Bitcoin madenciliğinde kullanılan bilgisayarların güç verimliliği, madencilerin coğrafi konumları ve söz konusu coğrafi konumlardaki karbondioksit emisyonu verilerini inceledi.

Elde edilen verilere göre, 2017’de Bitcoin kullanımı sebebiyle 69 milyon metrik ton karbondioksit üretildi. Bilim insanları, kripto para birimlerinin benzer teknolojilerin kurumsallaştırma hızlarıyla aynı oranda kurumsallaşmaları durumunda toplam karbondioksitin küresel sıcaklığı 22 yıl içerisinde iki derece arttırabileceğini öngörüyor. UH Manoa Profesörü Camilo Mora araştırmayla ilgili, “Bitcoin’in geleceği hakkında bir öngörüde bulunamayız fakat Bitcoin kullanımı şu anki hızında devam ederse, iklim değişikliği üzerinde oldukça olumsuz etkileri olabilir.”

