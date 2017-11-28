Araştırma: Kraliyet düğünü İngiltere ekonomisini etkileyebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - İngiltere\'de yapılan bir araştırmaya göre, Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle\'ın düğün gününde ilan edilebilecek bir resmi tatil, İngiltere\'nin ekonomik büyümesini olumsuz etkileyebilecek.

İngiltere\'de Kraliyet ailesinin resmi rezidansı Clarence House\'tan Pazartesi günü yapılan açıklamada, taht sırasında beşinci olan Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle\'ın nişanladığı ve düğünün 2018 baharda olacağı duyuruldu.

Kraliyet evliliği için İngiltere\'de resmi tatil ilan edilip edilemeyeceği halen kesinleşmezken, yapılan bir araştırma, İngiltere ekonomisinin kısa bir süreliğine de olsa bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini gösteriyor.

Ekonomi ve İş Dünyası Araştırma Merkezi\'nin (CEBR) 2012 yılında yaptığı bir araştırmada, ilan edilen herhangi bir resmi tatilin İngiltere ekonomisine 2.3 milyar sterlin kaybettirdiğini gösterirken, 2017 Ağustos\'ta Open Üniversitesi İşletme Okulu tarafından, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine dayandırılarak yapılan araştırma, son yıllarda ilan edilen resmi tatillerin İngiltere ekonomisini olumsuz etkilediğini gösterdi.

Araştırmada, 2011 yılında Prens William\'ın Kate Middleton\'la düğün gününde ilan edilen resmi tatil nedeniyle, İngiltere GSYH\'sının yüzde 0.4 azaldığı; ancak, ülke ekonomisinin kısa bir süre ardından toparlandığı belirtildi.

Prens William\'ın evliliği araştırmada örnek olarak gösterilirken, serbest bir muhasebe şirketi olan Pricewaterhouse Coopers (PwC), 2011 yılındaki kraliyet düğününün ardından 2012 yılında yalnızca Londra\'yı ziyaret eden turistlerin ülke turizmine 107 milyon pound katkıda bulunduğunu açıkladı.

Open Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, aynı zamanda İngiltere\'nin diğer ülkelere göre daha az resmi tatili olduğunu ve kutlanacak başka bir resmi tatilin \"ülkeyi ödüllendirmek anlamına gelmeyeceği\" uyarısı yapıldı.

