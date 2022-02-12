Araştırma: Koronavirüs'ü hafif geçirenlerin bile kalp hastalığı riski artıyor

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Yeni bir araştırmaya göre Koronavirüs'ü hafif atlatan bir kişinin bile kalp ve damar problemleri yaşama riskinde en az bir yıllığına artış yaşanabiliyor.

Araştırmacılar, Koronavirüs geçirenlerde kalp yetmezliği ve inmenin, hastalığı geçirmeyenlere kıyasla çok daha fazla görüldüğünü tespit etti.

Araştırmanın yazarlarından Washington Üniversitesi'nden Ziyad Al-Aly, "Sigara içiyor veya içmiyor olmanız fark etmiyor. Bu riskler her şekilde var" dedi.

Al-Aly ve ekibi, araştırma için Amerika Birleşik Devletleri Gazi İşleri Bakanlığı'nın veritabanından alınan verileri kullandı. Araştırmada Covid-19'a yakalandıktan sonra en az 30 gün hayatta kalmış 150 bin gazi ile virüse hiç yakalanmamış iki farklı grup kıyaslandı: pandemi sırasında Virginia eyaleti sağlık sistemini kullanmış insanlar ve pandemi başlamadan önce 2017'de sistemi kullanmış insanlar. İki grubun da yaklaşık 5 milyon kişiden oluştuğu belirtildi.

Covid-19'u atlatanlarda 20'den fazla kalp ve damar probleminin Koronavirüs'e yakalanmayanlara kıyasla çok daha sık görüldüğü tespit edildi. Örneğin Covid geçirenlerin kontrol grubundakilere kıyasla inme geçirme riskinin yüzde 52 daha fazla olduğu görüldü.

Araştırma, hastalıktan sonraki en az bir yıllık süreçte Covid geçirenlerin kalp yetmezliği yaşama riskinin de geçirmeyenlere oranla yüzde 72 daha fazla olduğunu tespit etti.